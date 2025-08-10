Ελεύθεροι οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στην Κερατέα

Περαιτέρω έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καταστροφή στην Ανατολική Αττική.

Ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την φωτιά στην Ανατολική Αττική η οποία, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φαίνεται να ξεκίνησε στην Κερατέα από κομμένο καλώδιο του δικτύου.

Για την υπόθεση ο Εισαγγελέας διέταξε την διενέργεια περαιτέρω έρευνας ώστε να εντοπιστούν όλες οι παράμετροι και ακολούθως να αποδοθούν για όσους προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Οι δύο υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.

Χιλιάδες στρέμματα καμένα

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:19 του Σαββάτου 09/08 είχαν καεί περίπου 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί και να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά και να την ανακόψουν προτού αυτή τον φτάσει.

Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της υπηρεσίας Copernicus, όπου αναλύεται η καμένη έκταση, δεν έχουν καεί δάση ή δασικές εκτάσεις ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που έγινε χθες στις 12.19 έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus υπολογίζεται ότι από τα 15.808 στρέμματα που κάηκαν τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν:

Σύνολο εκτάσεων 15.808 στρέμματα

Εκ των οποίων

11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις

2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές

811 στρέμματα άλλες χρήσεις

643 στρέμματα βοσκότοποι

440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση

127 στρέμματα καλλιέργειες

0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις