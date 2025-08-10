Πειραιάς: Νεκρός άνδρας στη θάλασσα μέσα στο λιμάνι

Περαστικός εντόπισε το πτώμα να επιπλέει • Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες.

Μακάβριο εύρημα το πρωί της Κυριακής στον Πειραιά, όπου εντοπίστηκε το πτώμα άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα.

Τον νεκρό εντόπισε περαστικός στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό.

Οι αρχές περισυνέλεξαν το πτώμα, το οποίο μεταφέρθηκε στο Τζάνειο για να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος δεν έφερε προσωπικά έγγραφα ή κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.