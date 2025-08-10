«Νεκρή φύση» στην Κερατέα - Τι κάηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά

Για ακόμη μια φορά η Ανατολική Αττική έρμαιο των καταστροφικών πυρκαγιών • Οι πρώτες εκτιμήσεις από το Copernicus για τις καμένες εκτάσεις • Στάχτη περίπου 16.000 στρέμματα.

Στάχτες, απόγνωση, καταστροφή. Η επόμενη ημέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στην Κερατέα βρίσκει την Ανατολική Αττική βαθιά πληγωμένη, καθώς κάηκαν χιλιάδες στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, περιουσίες, σπίτια και, το κυριότερο, ένας ηλικιωμένος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:19 του Σαββάτου 09/08 είχαν καεί περίπου 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί και να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά και να την ανακόψουν προτού αυτή τον φτάσει.

Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της υπηρεσίας Copernicus, όπου αναλύεται η καμένη έκταση, δεν έχουν καεί δάση ή δασικές εκτάσεις ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που έγινε χθες στις 12.19 έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus υπολογίζεται ότι από τα 15.808 στρέμματα που κάηκαν τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν:

Σύνολο εκτάσεων 15.808 στρέμματα

Εκ των οποίων

11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις

2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές

811 στρέμματα άλλες χρήσεις

643 στρέμματα βοσκότοποι

440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση

127 στρέμματα καλλιέργειες

0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις