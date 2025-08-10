Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο με νεκρό 41χρονο

Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, προσέκρουσε σε κολώνα και μετά σε μεταλλικό κάδο.

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής ένας άνδρας 41 ετών στην πόλη της Ρόδου.

Το θύμα οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε μεταλλικό κάδο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μπαζών.

Στο σημείο έφθασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.