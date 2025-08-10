Σε κάθε νησί, σε κάθε πόλη - Η Ελλάδα φωνάζει «αλληλεγγύη» στην Παλαιστίνη

Σήμερα η μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση για να μπει τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα • Διαμαρτυρίες σε πάνω από 100 σημεία της χώρας • Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις.

Ένα ηχηρό «όχι στο όνομά μας» στέλνει το κίνημα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό προς την ελληνική κυβέρνηση, το Ισραήλ και τη Δύση μέσα από τις σημερινές μεγάλες κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε περισσότερα από εκατό σημεία σε όλη τη χώρα.

Το κάλεσμα του March To Gaza, BDS Greece και της Παλαιστινιακής Παροικίας στην Ελλάδα έχει ήδη βρει πάνδημη και συγκινητική ανταπόκριση για την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων «σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό».

Κεντρικό αίτημα να σταματήσει η γενοκτονία και να σταματήσει η κυβέρνηση να στηρίζει τα σχέδια Νετανιάχου για ολοκληρωτική κατοχή της Γάζας και εξόντωση του παλαιστινιακού λαού.

Όλα αυτά την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει για ακόμη μια φορά να ταχθεί στο πλευρό του γενοκτόνου πρωθυπουργού, προωθώντας την καταστολή της αλληλεγγύης και κραδαίνοντας ως απειλή την εφαρμογή του αντιρατσιστικού νόμου. Στο πλαίσιο, μάλιστα, της προσπάθειες να διαχειριστεί η οργή της κοινής γνώμης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε, χθες, υποκριτικά πως η Ελλάδα έριξε από αέρος 8,5 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Από τη Σαμοθράκη έως τη Φοινικούντα

«H 10η Αυγούστου είναι η πιο έμπρακτη απάντηση στην Ελληνική Κυβέρνηση που επιμένει να συνεργάζεται με το γενοκτονικό κράτος, χωρίς καμία ντροπή, την ώρα, που όπως φαίνεται και από τον χάρτη, η χώρα μας στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης και απαιτεί άμεσα την διακοπή κάθε συμμαχίας» αναφέρει με νόημα το March to Gaza και υπογραμμίζει «Όπου κι αν βρισκόμαστε, σε κάθε χωριό, κάθε πλατεία, κάθε νησί, κάθε σοκάκι, κάθε πόλη, κάθε δρόμο, κάθε βουνό, φωνάζουμε για το δίκιο και την Παλαιστίνη. Δεν ανεχόμαστε υποστηρικτές της γενοκτονίας στη χώρα και τα νησιά μας – δεν ανεχόμαστε να γίνεται η γενοκτονία στο όνομα μας. Όλος ο κόσμος θα μάθει πως η ελληνική κυβέρνηση είναι μόνη της και όλοι οι υπόλοιποι υψώνουμε τη σημαία της αλληλεγγύης και στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της Παλαιστίνης. Λευτεριά.»

Χαρακτηριστικό είναι ότι καλέσματα υπάρχουν από άκρη σε άκρα στην χώρα όπως: Σαμοθράκη, Θάσος, Λήμνος, Μυτιλήνη, Ερεσσός Λέσβου, Χίος, Ικαρία, Φούρνοι, Σάμος, Σκόπελος, Σκύρος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κύθηρα, Αίγινα, Αγκίστρι, Σπέτσες, Άνδρος, Τήνος, Σύρος, Κέα, Κύθνος, Σίφνος, Κίμωλος, Μήλος, Πάρος, Νάξος, Απείρανθος Νάξου, Ηράκλεια, Κουφονήσι, Δονούσα, Αμοργός, Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Σέριφος, Ανάφη, Πάτμος, Λέρος, Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος, Κάσος, Τήλος, Ρόδος, Κάρπαθος, Χανιά, Ρέθυμνο, Σπήλι Ρεθύμνου, Σητεία, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Γαύδος, Αλεξανδρούπολη, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Ουρανούπολη Χαλκιδικής, Σκάλα Ψακουδίων Χαλκιδικής, Κατερίνη, Άνω Πωγώνι Ιωαννίνων, Βίτσα, Καλοχώρι Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Μελισσουργοί Άρτας, Σύβοτα, Πηγές Αχέροντα, Θεσπρωτίας, Πρέβεζα, Μετέωρα, Μέτσοβο, Χορευτό Πηλίου, Μηλιές Πηλίου, Μηλίνα Πηλίου, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Φθιώτιδα, Χαλκίδα, Αθήνα, Πόρτο Ράφτη, Μακρακώμη, Σελιανίτικα, Πάτρα, Κιάτο, Ναύπλιο, Λεωνίδιο, Ερμιόνη, Καλαμάτα, Κορώνη Μεσσηνίας, Αρχαία Ολυμπία, Γύθειο, Φοινικούντα

