Συνελήφθη 38χρονος για άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας

Χειροπέδες πέρασε η ΕΛ.ΑΣ και στον δεύτερο από τα αδέλφια που είχαν χτυπήσει άγρια υπάλληλο καθαριότητας στην Κυψέλη τον περασμένο Ιούνιου.
Ο 38χρονος συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πριν από λίγες ημέρες στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία.
Πριν από περίπου δύο μήνες ο 38χρονος, μαζί με τον 34χρονο αδελφό του και έναν ακόμη φίλο τους, κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους και ξυλοκόπησαν άγρια υπάλληλο καθαριότητας, καθώς θεωρούσαν ότι το απορριμματοφόρο όχημα τους καθυστερούσε.
Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος αδελφός του είχε παρουσιαστεί με τον δικηγόρο του λίγες μέρες μετά το περιστατικό, παραπέμφθηκε στις δικαστικές αρχές και προφυλακίστηκε. Ο τρίτος εκ των δραστών αναζητείται.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας