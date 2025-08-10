Αθήνα, 33°C
Κυριακή, 10 Αυγούστου, 2025
aporrimatoforo_1020
Φωτογραφία αρχείου | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Συνελήφθη 38χρονος για άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Χειροπέδες από την ΕΛ.ΑΣ. και στον δεύτερο πρωταγωνιστή του βίαιου περιστατικού στην Κυψέλη.

Χειροπέδες πέρασε η ΕΛ.ΑΣ και στον δεύτερο από τα αδέλφια που είχαν χτυπήσει άγρια υπάλληλο καθαριότητας στην Κυψέλη τον περασμένο Ιούνιου.

Ο 38χρονος συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πριν από λίγες ημέρες στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία.

Πριν από περίπου δύο μήνες ο 38χρονος, μαζί με τον 34χρονο αδελφό του και έναν ακόμη φίλο τους, κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους και ξυλοκόπησαν άγρια υπάλληλο καθαριότητας, καθώς θεωρούσαν ότι το απορριμματοφόρο όχημα τους καθυστερούσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος αδελφός του είχε παρουσιαστεί με τον δικηγόρο του λίγες μέρες μετά το περιστατικό, παραπέμφθηκε στις δικαστικές αρχές και προφυλακίστηκε. Ο τρίτος εκ των δραστών αναζητείται.

Συνελήφθη 38χρονος για άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας

