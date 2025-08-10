Αθήνα, 33°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
33°C
33.5° 30.8°
5 BF
38%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
31°C
32.7° 29.9°
1 BF
35%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
34.0° 33.3°
4 BF
28%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
20%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
4 BF
29%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
45%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
30%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
33°C
32.8° 32.8°
2 BF
19%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.6°
4 BF
53%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
31.9° 29.9°
3 BF
49%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
5 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 28.7°
4 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
0 BF
29%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
1 BF
30%
Λαμία
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 29.5°
2 BF
30%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
3 BF
71%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
30%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
32°C
32.1° 31.3°
4 BF
39%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
29°C
28.6° 28.6°
2 BF
61%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
49%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 10 Αυγούστου, 2025
Πυρκαγιά - Πυροσβέστης

Στο «κόκκινο» Αττική και Βοιωτία - Ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ήδη η καταστροφή από τα πύρινα μέτωπα είναι αποκαρδιωτική.

Η άνοδος της θερμοκρασίας μαζί με τους πολύ δυνατούς ανέμους δημιουργούν ένα ανησυχητικό κοκτέιλ και για σήμερα, Κυριακή, με την Αττική και τη Βοιωτία να είναι στο κόκκινο για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος και για άλλες περιφέρειες της χώρας με την πυροσβεστική και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να τίθενται σε επιφυλακή. 

Αναλυτικά:

Κατηγορία κινδύνου 5

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Κατηγορία κινδύνου 4

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  • Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Στο «κόκκινο» Αττική και Βοιωτία - Ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual