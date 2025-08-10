Στο «κόκκινο» Αττική και Βοιωτία - Ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς

Η άνοδος της θερμοκρασίας μαζί με τους πολύ δυνατούς ανέμους δημιουργούν ένα ανησυχητικό κοκτέιλ και για σήμερα, Κυριακή, με την Αττική και τη Βοιωτία να είναι στο κόκκινο για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Πολύ υψηλός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος και για άλλες περιφέρειες της χώρας με την πυροσβεστική και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να τίθενται σε επιφυλακή.
Αναλυτικά:
Κατηγορία κινδύνου 5
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
Κατηγορία κινδύνου 4
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
- Περιφέρεια Κρήτης
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)
