Στο «κόκκινο» Αττική και Βοιωτία - Ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς

Σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ήδη η καταστροφή από τα πύρινα μέτωπα είναι αποκαρδιωτική.

Η άνοδος της θερμοκρασίας μαζί με τους πολύ δυνατούς ανέμους δημιουργούν ένα ανησυχητικό κοκτέιλ και για σήμερα, Κυριακή, με την Αττική και τη Βοιωτία να είναι στο κόκκινο για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος και για άλλες περιφέρειες της χώρας με την πυροσβεστική και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να τίθενται σε επιφυλακή.

Αναλυτικά:

Κατηγορία κινδύνου 5

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Κατηγορία κινδύνου 4