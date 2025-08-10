«Έκανα βλακεία» - Viral το βίντεο με τον Ευτύχη Μπλέτσα να ρίχνει... κολώνα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η «τούμπα» μαζί με κολώνα φωτισμού • Η δημόσια συγγνώμη του παρουσιαστή.

Ένα απρόοπτο από γύρισμα της εκπομπής Happy Traveller του Ευτύχη Μπλέτσα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο των τελευταίων ωρών στο Διαδίκτυο.

Ο γνωστός παρουσιαστής πραγματοποιούσε γύρισμα και στην προσπάθειά του να κάνει μια ακροβατική κίνηση γύρω από μια κολώνα φωτισμού, την... πήρε μαζί του και την ξερίζωσε από το έδαφος.

«Τι έκανα; Έκανα βλακεία, έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος» είπε ξαφνιασμένος ο παρουσιαστής μετά το ατύχημα.

Το βίντεο πήρε μεγάλη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο Ευτύχης Μπλέτσας δημοσίευσε στους λογαριασμούς του ένα βίντεο ζητώντας συγγνώμη από τον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου και τους κατοίκους για την ζημιά που προκάλεσε.

«Γεια, Ευτύχης εδώ! Γυρίσαμε σπίτι. Έκανα βλακεία, έκανα μια ζημιά σήμερα. Σε περίπτωση που δεν το είδατε, κάναμε ένα live στον Εύοσμο και με το που στήνω την κάμερα και επειδή είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα με τον ήχο και την εικόνα, όταν τελικά λύθηκαν όλα, σηκώθηκα με τον ενθουσιασμό μου να το πανηγυρίσω και έκανα ένα λάθος. Πήγα να στριφογυρίσω πηδώντας, πώς είναι αυτό που κάναμε μικροί, από έναν στύλο φωτισμού και η κολώνα έφυγε και έπεσε. Έπαθα ένα σοκ όταν κατάλαβα τι έγινε, ήταν πολύ έντονη στιγμή. Αυτό το βίντεο το κάνω για να ζητήσω συγγνώμη. Έκανα ζημιά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου που χάλασα κάτι, γιατί κάτι που είναι του δήμου είναι όλων των δημοτών. Είναι σαν να χαλάς κάτι στο σπίτι του άλλου» είπε χαρακτηριστικά, ενημερώνοντας πως το σημείο αποκλείστηκε και ότι συνεργείο του δήμου αποκατέστησε τη βλάβη.

