Μάχη με τις φλόγες σε όλη την Ελλάδα

Πρέβεζα, Ηλεία, Λασίθι, Σαμοθράκη. ● Όλα τα νεότερα από τα μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου στη χώρα και οδήγησαν στην άμεση παρέμβαση των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το μέτωπο της φωτιάς στην Βρυσούλα Πρέβεζας με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες με στόχο να μην υπάρξει αναζωπύρωση κατά την διάρκεια της νύχτας.

Προηγουμένως, οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν και στην περιοχή επιχειρούν 86 στελέχη με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ νωρίτερα 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο έκαναν ρίψεις από αέρος. Η ένταση των άνεμων που έπνεαν στην περιοχή μειώθηκε και πλέον οι πυροσβέστες επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες φωτιά γύρω από το χωριό Βρυσούλα, που βρίσκεται κοντά στην Κρανιά Πρεβέζης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και περικύκλωσε τον οικισμό Βρυσούλα μπαίνοντας σε αυλές σπιτιών. Δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς.

Λίγο μετά τις 14.00 ήχησε αρχικό μήνυμα από το 112, το οποίο ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Μετά από λίγο ήχησε και δεύτερο μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της Βρυσούλας να απομακρυνθούν προς Κρανέα.

Περιορισμός της αναζωπύρωσης στην Ηλεία

Αντίστοιχα σε περιορισμό οδηγήθηκε η μεγάλη αναζωπύρωση που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, με κατεύθυνση προς τη Νεράιδα.

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν 134 στελέχη του ΠΣ, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 46 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα —έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα— που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για την πλήρη κατάσβεση. Λόγω της βελτιωμένης εικόνας που παρουσιάζει το συγκεκριμένο μέτωπο, οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Eurokinissi

20 στρέμματα καμένα στο Λασίθι

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί, ανάλογη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή περιοχή Αδριανός, στο Λασίθι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, γίνεται όμως κατάσβεση των κάρβουνων εντός της καμένης περιοχής. Γι΄ αυτό, στο σημείο θα παραμείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσίας -- για την ακρίβεια 12 οχήματα, 24 στελέχη και 3 πεζοπόρα τμήματα των 18 ατόμων.

Συνολικά από την πυρκαγιά που έκαιγε για περίπου 4 ώρες, κάηκαν 17 στρέμματα δασικής έκτασης και 3 στρέμματα γεωργικής, συνολικά δηλαδή 20 στρέμματα. Όσον αφορά τα αίτια από τα οποία ξέσπασε η πυρκαγιά, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, όμως έχει ενεργοποιηθεί το ΚΑΕ, κάτι που σημαίνει πως δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Αγωνία στη Σαμοθράκη

Βελτιωμένη είναι και η κατάσταση πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε δασική έκταση στους άνω Καρυώτες Σαμοθράκης. Μάλιστα, λίγο μετά τις 20.00 ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στους Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά μαίνεται μεταξύ άνω και κάτω Καρυωτών ενώ το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο. Επιχειρούν 10 στελέχη με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.