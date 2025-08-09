Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 26.7°
4 BF
26%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
28°C
29.3° 27.5°
1 BF
49%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 30.0°
3 BF
40%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
32%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
57%
Βέροια
Αίθριος καιρός
28°C
27.6° 27.6°
2 BF
41%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
33%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 27.2°
2 BF
38%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.1°
3 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 27.1°
2 BF
63%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
5 BF
51%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 28.7°
2 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
45%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
0 BF
44%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.3° 27.3°
1 BF
41%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.8°
4 BF
75%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.6°
3 BF
34%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
20°C
20.3° 20.3°
0 BF
100%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
58%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
24°C
23.5° 23.5°
0 BF
35%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 09 Αυγούστου, 2025
Troxaio_Kriti_1020_1
neakriti.gr

Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή του παρασυρόμενος από φορτηγό.

Η Κρήτη μετρά ακόμη έναν νεκρό στην άσφαλτο. Το απόγευμα του Σαββάτου περίπου στις 17.00 στην περιοχή της Χερσονήσου Ηρακλείου, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή του σε ένα δυστύχημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό που κινείτο από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε 50χρονο πεζό τουρίστα ο οποίος επιχειρούσε να περάσει τον δρόμο. Ο οδηγός προσπάθησε να τον αποφύγει, το όχημα όμως πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε άλλοις τουρίστας. Από τη σφοδρή αλληλουχία γεγονότων ο 50χρονος παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο κατέφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άτυχος άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual