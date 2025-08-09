Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή του παρασυρόμενος από φορτηγό.

Η Κρήτη μετρά ακόμη έναν νεκρό στην άσφαλτο. Το απόγευμα του Σαββάτου περίπου στις 17.00 στην περιοχή της Χερσονήσου Ηρακλείου, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή του σε ένα δυστύχημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό που κινείτο από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε 50χρονο πεζό τουρίστα ο οποίος επιχειρούσε να περάσει τον δρόμο. Ο οδηγός προσπάθησε να τον αποφύγει, το όχημα όμως πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε άλλοις τουρίστας. Από τη σφοδρή αλληλουχία γεγονότων ο 50χρονος παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο κατέφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άτυχος άνδρας είχε ήδη καταλήξει.