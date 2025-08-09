Πανελλαδικές κινητοποιήσεις κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό θα αντηχήσει σε όλη την Ελλάδα την Κυριακή ενώ την Πέμπτη, προπαραμονή Δεκαπενταύγουστου, λιμενεργάτες ετοιμάζονται να υποδεχτούν με κινητοποίηση κατά της γενοκτονίας στη Γάζα το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, που αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά. Την Κυριακή, σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις κατά της εν εξελίξει γενοκτονίας στην Παλαιστίνη καλούν το March to Gaza Greece, το BDS Greece και η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, μεταξύ άλλων. Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» θα ακουστεί σε όλη τη χώρα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γαύδο και από την Κεφαλονιά μέχρι τη Σάμο.



Οργανώσεις, φορείς, αλληλέγγυες και αλληλέγγυοι καλούν σε κινητοποιήσεις σε πάνω από 95 νησιά και πόλεις της Ελλάδας για να καταγγείλουν τη συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ και να δηλώσουν τη στήριξή τους στον λαό της Παλαιστίνης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση λιμού, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο Νετανιάχου για ολοκληρωτική ισοπέδωση της Γάζας και εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Οι συγκεντρώσεις λαμβάνουν χώρα σε συνέχεια των δράσεων ενάντια στην άφιξη κρουαζιεροπλοίων με Ισραηλινούς στρατιώτες.



«Σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό σηκώνουμε την παλαιστινιακή σημαία. Τα πανό μας: STOP GENOCIDE - ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, ΟΧΙ στη συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ, ΟΧΙ στο ΟΝΟΜΑ μας» δηλώνουν οι διοργανωτές. «Τα δεκάδες καλέσματα σε όλη τη χώρα και η συγκινητική και αλληλέγγυα ανταπόκριση χιλιάδων ανθρώπων είναι η πιο έμπρακτη απάντηση στις κυβερνητικές δηλώσεις και την ντροπιαστική συμμαχία με το κράτος – δολοφόνο» τονίζει το March to Gaza Greece.



Σε κινητοποίηση την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 7 το πρωί, στο λιμάνι του Πειραιά στην Πύλη Ε12 (στο «Λιοντάρι») καλούν, μεταξύ άλλων, η ΟΜΥΛΕ, η ΕΝΕΔΕΠ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, η ΕΛΕΠΑ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών για να καταγγείλουν τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και να δηλώσουν ότι το κρουαζιερόπλοιο που μεταφέρει στρατιώτες του ισραηλινού στρατού (IDF) είναι ανεπιθύμητο στην Ελλάδα.



«Δεν ανεχόμαστε οι γερανοί και τα μηχανήματα που κινούνται με τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών να εξυπηρετούν πολεμικούς σχεδιασμούς και σφαγές αμάχων!», δηλώνουν τα σωματεία των λιμενεργατών, τα οποία έχουν δώσει επανειλημμένα αγώνες για να μη μετατραπεί το λιμάνι του Πειραιά σε προορισμό αναψυχής των Ισραηλινών στρατιωτών την ώρα που συντελείται γενοκτονία.



Τα σωματεία των εργαζομένων και εκατοντάδες αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες είχαν καταφέρει, μόλις πριν από έναν μήνα, να μπλοκάρουν την εκφόρτωση container με στρατιωτικό υλικό που προοριζόταν για χρήση από τον IDF.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι στα λιμάνια της χώρας και τα σωματεία λιμενεργατών του ΟΛΠ δηλώνουν ότι «με τον λαό του Ισραήλ δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οσοι συμμετέχουν όμως ενεργά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ενάντια στον άμαχο παλαιστινιακό λαό και στη λιμοκτονία του μέσω του αποκλεισμού της διανομής ανθρωπιστικής βοήθεια ΔΕΝ είναι ευπρόσδεκτοι στο λιμάνι του Πειραιά».