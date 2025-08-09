Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Ηλεία

Σύμφωνα με ενημέρωση, το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς τη Νεράιδα.

Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο πύρινο μέτωπο της Ηλείας, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν στο σημείο, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν. Από την Ήπειρο έχουν αναχωρήσει την Παρασκευή πέντε πυροσβεστικά οχήματα με το προσωπικό τους, τα οποία επιχειρούν στην Ηλεία,

Η πρώτη εκδήλωση είχε συμβεί την Παρασκευή στο Χελιδόνι, οπότε και είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα να απομακρυνθούν προς Πύργο. Τις προσπάθειες συνδρέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των κατά τόπον αρμόιδων ΟΤΑ, ενώ στη περιοχή έπνεαν και εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.