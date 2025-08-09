Αθήνα, 33°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
33°C
33.1° 31.2°
4 BF
30%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
33°C
34.7° 32.7°
2 BF
35%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
35.0° 33.3°
4 BF
31%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
3 BF
21%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
36°C
35.9° 35.9°
5 BF
19%
Βέροια
Αίθριος καιρός
35°C
34.8° 34.8°
2 BF
30%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
2 BF
18%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
34°C
34.2° 34.2°
3 BF
20%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.4° 27.8°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
32.9° 31.0°
3 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
5 BF
51%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.7°
2 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
5 BF
31%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
3 BF
21%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 32.7°
2 BF
28%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.8° 33.8°
4 BF
43%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 31.8°
4 BF
20%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
32°C
32.1° 29.3°
3 BF
46%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
33°C
32.5° 32.5°
2 BF
32%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
33°C
33.0° 33.0°
1 BF
21%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 09 Αυγούστου, 2025
Φωτιά στην Ηλεία
Φωτογραφία Αρχείου | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Ηλεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Σύμφωνα με ενημέρωση, το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς τη Νεράιδα.

Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο πύρινο μέτωπο της Ηλείας, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή.

Σύμφωνα με ενημέρωση, το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς τη Νεράιδα.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν στο σημείο, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν. Από την Ήπειρο έχουν αναχωρήσει την Παρασκευή πέντε πυροσβεστικά οχήματα με το προσωπικό τους, τα οποία επιχειρούν στην Ηλεία,

Η πρώτη εκδήλωση είχε συμβεί την Παρασκευή στο Χελιδόνι, οπότε και είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα να απομακρυνθούν προς Πύργο. Τις προσπάθειες συνδρέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των κατά τόπον αρμόιδων ΟΤΑ, ενώ στη περιοχή έπνεαν και εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Ηλεία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual