Πρωτοβουλία «Όχι Μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων»: 3 χρόνια αγώνες και νίκες

Διπλή παρέμβαση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Πλατεία Εξαρχείων από κατοίκους και αλληλέγγυους της περιοχής μέλη της πρωτοβουλίας «Όχι Μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων», επ' αφορμή, αφενός της πρόσφατης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απέρριψε την αίτηση της Ελληνικό Μετρό να ανακληθούν τα ασφαλιστικά μέτρα που επέτασσαν το άνοιγμα του πεζόδρομου της οδού Θεμιστοκλέους για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικών και ασθενοφόρων, και αφετέρου της συμπλήρωσης 3 ετών από την έναρξη του αγώνα τους για την αποτροπή της δηιουργίας σταθμού μετρό στην κεντρική πλατεία των Εξαρχείων.
Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν πολλά συνθήματα όπως «Τα Εξάρχεια έχουν ιστορία και μία μέρα, ίσως και όχι τόσο μακρινή, θα πάρουμε πίσω την πλατεία!», «Τρία χρόνια αγώνα και αντίστασης!», «Είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι δεν έμεινε πολύς καιρός που θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση!» και «Η τελική νίκη πλησιάζει»!
Σε ανάρτησή του ο δικηγόρος των κατοίκων Θανάσης Καμπαγιάννης, ο οποίος μαζί με τον συνάδελφό του Γιάννη Κιάτο χειρίστηκαν την υπόθεση, υπογράμμισε: «Η ΜΕΤΡΟ ισχυρίζεται ότι με ανοιχτή τη Θεμιστοκλέους το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτή όμως είναι μια σκανδαλώδης ομολογία της προφανώς ακατάλληλης χωροθέτησης του σταθμού στην πλατεία Εξαρχείων. Ο δημόσιος χώρος δεν είναι τσιφλίκι καμίας εταιρίας».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας