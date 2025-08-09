Πρωτοβουλία «Όχι Μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων»: 3 χρόνια αγώνες και νίκες

Σε ανάρτησή του ο δικηγόρος των κατοίκων Θανάσης Καμπαγιάννης, ο οποίος μαζί με τον συνάδελφό του Γιάννη Κιάτο χειρίστηκαν την υπόθεση, υπογράμμισε: «Η ΜΕΤΡΟ ισχυρίζεται ότι με ανοιχτή τη Θεμιστοκλέους το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτή όμως είναι μια σκανδαλώδης ομολογία της προφανώς ακατάλληλης χωροθέτησης του σταθμού στην πλατεία Εξαρχείων. Ο δημόσιος χώρος δεν είναι τσιφλίκι καμίας εταιρίας».

Διπλή παρέμβαση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Πλατεία Εξαρχείων από κατοίκους και αλληλέγγυους της περιοχής μέλη της πρωτοβουλίας «Όχι Μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων», επ' αφορμή, αφενός της πρόσφατης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απέρριψε την αίτηση της Ελληνικό Μετρό να ανακληθούν τα ασφαλιστικά μέτρα που επέτασσαν το άνοιγμα του πεζόδρομου της οδού Θεμιστοκλέους για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικών και ασθενοφόρων, και αφετέρου της συμπλήρωσης 3 ετών από την έναρξη του αγώνα τους για την αποτροπή της δηιουργίας σταθμού μετρό στην κεντρική πλατεία των Εξαρχείων.

efsyn.gr - Μάριος Βαλασόπουλος

Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν πολλά συνθήματα όπως «Τα Εξάρχεια έχουν ιστορία και μία μέρα, ίσως και όχι τόσο μακρινή, θα πάρουμε πίσω την πλατεία!», «Τρία χρόνια αγώνα και αντίστασης!», «Είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι δεν έμεινε πολύς καιρός που θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση!» και «Η τελική νίκη πλησιάζει»!

Σε ανάρτησή του ο δικηγόρος των κατοίκων Θανάσης Καμπαγιάννης, ο οποίος μαζί με τον συνάδελφό του Γιάννη Κιάτο χειρίστηκαν την υπόθεση, υπογράμμισε: «Η ΜΕΤΡΟ ισχυρίζεται ότι με ανοιχτή τη Θεμιστοκλέους το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτή όμως είναι μια σκανδαλώδης ομολογία της προφανώς ακατάλληλης χωροθέτησης του σταθμού στην πλατεία Εξαρχείων. Ο δημόσιος χώρος δεν είναι τσιφλίκι καμίας εταιρίας».