Πυρκαγιά στην κοινότητα Βρυσούλα Πρέβεζας

Μήνυμα από το 112 έφτασε στις 14:20 στους κατοίκους της κοινότητας Βρυσούλα Πρέβεζας, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα σε δύσβατη περιοχή, κοντά στον οικισμό.
Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεράνουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.
Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, εναέρια μέσα, καθώς και υδροφόρες του δήμου Πρέβεζας. Επί ποδός βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία απαγορεύει την είσοδο στο χωριό.
