Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, καθώς και εθελοντές πυροσβέστες. Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης ένα αεροσκάφος και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμεύει για το συντονισμό των δυνάμεων κατάσβεσης. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. Η φωτιά γρήγορα περιορίστηκε, αλλά οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.
Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνονται για τυχόν εξελίξεις.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι στον Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 Α/Φ και 7 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας