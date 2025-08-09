Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Η φωτιά έχει περιοριστεί, αλλά οι αρχές είναι σε επιφυλακή

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, καθώς και εθελοντές πυροσβέστες. Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης ένα αεροσκάφος και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμεύει για το συντονισμό των δυνάμεων κατάσβεσης. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. Η φωτιά γρήγορα περιορίστηκε, αλλά οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνονται για τυχόν εξελίξεις.