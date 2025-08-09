Μηχανική βλάβη σε καταμαράν, ταλαιπωρία για 340 επιβάτες

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο καταμαράν Flying Cat 3, λίγο πριν αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά, το πρωί του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το προγραμματισμένο ταξίδι του.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες με 340 επιβάτες.

Τώρα, οι 340 επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

