Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας, μία ημέρα με θυελλώδεις ανέμους που όλη η χώρα είναι σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:20 σε πλαγιά και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

