Κάηκε ξανά η ανατολική Αττική, σε ύφεση το μέτωπο υπό τον φόβο των ανέμων

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ανατολική Αττική, μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής. Η φωτιά ξέσπασε στην Κερατέα και έφτασε έως την Ανάβυσσο και την ευρύτερη περιοχή, καίγοντας εκτάσεις και σπίτια που συναντούσε στο πέρασμά της. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρήκαν απανθρακωμένο τον άνδρα εντός του κτίσματος, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας

Το πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Κερατέα είναι σε ύφεση. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις τα εναέρια μέσα, σε μία προσπάθεια να σβήσουν όλες τις μικρές και διάσπαρτες εστίες και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε όλη την περίμετρο οι οποίες αντιμετωπίζονται ενώ οι ζημιές σε κινητή και ακίνητη περιουσία είναι αρκετές, ωστόσο η καταγραφή τους θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το βράδυ σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα της πυρκαγιάς με αποτέλεσμα να σταλούν μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις των οικισμών Άγιος Νικόλαος, Μαύρο Λιθάρι και Χάρβαλο.

Οι επίγειες δυνάμεις μαζί με εθελοντές ήταν επί ποδός όλο το βράδυ καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου ενώ στο σημείο έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αναμένονται και σήμερα.

Kαλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς και στο Χελιδόνι Ηλείας, καθώς η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, είναι σε ύφεση μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες.

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.