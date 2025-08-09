Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
29.6° 27.8°
4 BF
40%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
29°C
30.3° 28.1°
0 BF
50%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 29.9°
4 BF
47%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
34%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
4 BF
41%
Βέροια
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
2 BF
54%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
1 BF
46%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
28°C
27.6° 27.6°
1 BF
52%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
27°C
28.3° 26.8°
5 BF
74%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 26.5°
3 BF
64%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
5 BF
50%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
3 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
2 BF
31%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
0 BF
50%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 26.2°
2 BF
49%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 30.8°
2 BF
66%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
36%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 25.3°
2 BF
59%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
1 BF
70%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
0 BF
66%
Σάββατο, 09 Αυγούστου, 2025
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ/EUROKINISSI

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι και σήμερα

efsyn.gr
Η πρόγνωση του καιρού σήμερα

 

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πιο αναλυτικά:

Για το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32 βαθμούς), 24 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 36 βαθμούς), 24 έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 24 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 24 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 23 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h).

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

 

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι και σήμερα

