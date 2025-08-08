Πλατφόρμα για την φιλοξενία πληγέντων της πυρκαγιάς στην Κερατέα

Ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από τις πυρκαγιές στη νοτιοανατολική Αττική.

Ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά στην περιοχή των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, η οποία εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη εδώ και πολλές ώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στον σύνδεσμο που βρίσκεται εδώ.