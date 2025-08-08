Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
30.1° 28.9°
4 BF
49%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
29°C
30.0° 28.6°
0 BF
44%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 30.0°
3 BF
53%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
37%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
28°C
27.6° 27.6°
2 BF
48%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
37%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
48%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.6°
4 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.7° 26.9°
4 BF
55%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
6 BF
65%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
28°C
29.9° 27.7°
2 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
40%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
41%
Λαμία
Αίθριος καιρός
28°C
29.0° 28.3°
1 BF
42%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.8°
3 BF
73%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.3°
2 BF
42%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 25.3°
3 BF
43%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
40%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
25°C
24.6° 24.6°
1 BF
52%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
σεισμός
© Albund | Dreamstime.com

Σεισμός 4 Ρίχτερ «κούνησε» το Αλιβέρι Ευβοίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των κοντινών περιοχών. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αλιβερίου, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή και σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Τις τελευταίες ημέρες η περιοχή παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα, με αρκετές δονήσεις μικρότερης έντασης. Χθες, αργά το βράδυ, είχε καταγραφεί και άλλος σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ στο Αλιβέρι.

Η σημερινή δόνηση είναι η ισχυρότερη που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, εντείνοντας τον προβληματισμό των σεισμολόγων, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σεισμός 4 Ρίχτερ «κούνησε» το Αλιβέρι Ευβοίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual