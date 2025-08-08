Σεισμός 4 Ρίχτερ «κούνησε» το Αλιβέρι Ευβοίας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των κοντινών περιοχών. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αλιβερίου, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή και σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Τις τελευταίες ημέρες η περιοχή παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα, με αρκετές δονήσεις μικρότερης έντασης. Χθες, αργά το βράδυ, είχε καταγραφεί και άλλος σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ στο Αλιβέρι.

Η σημερινή δόνηση είναι η ισχυρότερη που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, εντείνοντας τον προβληματισμό των σεισμολόγων, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.