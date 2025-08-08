ΚΕΕΡΦΑ: Πανεπιστημιακοί υπογράφουν ψήφισμα υπέρ της Palestine Action

Οι πανεπιστημιακοί και στην Ελλάδα ξεκίνησαν να συνυπογράφουν την έκκληση σημαντικών ακαδημαϊκών κατά της απαγόρευσης του Palestine Action στην Βρετανία, όπως μεταφέρει η ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωσή της.

Η ΚΕΕΡΦΑ απευθύνει κάλεσμα στους Έλληνες πανεπιστημιακούς να συνυπογράψουν την έκκληση σημαντικών ακαδημαϊκών κατά της απαγόρευσης της βρετανικής πολιτικής οργάνωσης Palestine Action. Η Palestine Action είναι μια οργάνωση η οποία κινητοποιεί τον κόσμο εναντίον της γενοκτονίας στη Παλαιστίνη και καλεί να σταματήσει ο πόλεμος στη περιοχή, ωστόσο ανακηρύχθηκε ως «τρομοκρατική οργάνωση» από τις βρετανικές αρχές μόλις τον περασμένο Ιούλιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ:

Οι Πανεπιστημιακοί και στην Ελλάδα ξεκίνησαν να συνυπογράφουν την έκκληση σημαντικών ακαδημαϊκών κατά της απαγόρευσης του Palestine Action στην Βρετανία.

Πρόκειται για μια βαρυσήμαντη διεθνή πρωτοβουλία ακαδημαϊκών υπεράσπισης του Palestine Action του οποίου τη δράση απαγόρευσε η κυβέρνηση των Εργατικών του Στάρμερ στη Βρετανία με στόχο τη φίμωση του κινήματος αλληλεγγύης στην Παλαιστινη.

Παντού οι κυβερνήσεις που στηρίζουν το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ την ώρα που προχωρά στο πλήρη αφανισμό της Γάζας στρέφονται κατά του κινήματος αλληλεγγύης συκοφαντώντας ως αντισημιτική τη δράση και ποινικοποιώντας τους αγώνες όπως έκανε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την παραπομπή σε δίκη με τον Αντιρατσιστικό νόμο για τις κινητοποιήσεις κατά της παρουσίας Ισραηλινών στρατιωτών με το κρουαζιερόπλοιο Criwn Iris.

Καλούμε τους πανεπιστημιακούς να συνυπογράψουν αυτή την έκκληση. Αξίζει να στηριχτεί και στην Ελλάδα. Εδώ το λινκ.

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ