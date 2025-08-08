Στο νοσοκομείο του Πύργου με εγκαύματα κτηνοτρόφος από την πυρκαγιά στο Χελιδόνι, ο οποίος νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Στο νοσοκομείο του Πύργου με εγκαύματα κτηνοτρόφος από την πυρκαγιά στο Χελιδόνι. Ο νεαρός κτηνοτρόφος υπέστη εγκαύματα στην προσπάθεια του να σώσει το κοπάδι του από τις φλόγες που σκεπάζουν το Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iliaenimerosi.gr ο άνθρωπος που υπέστη εγκαύματα είναι ηλικίας περίπου 35 ετών. Πρόκειται για κτηνοτρόφο που στην προσπάθεια του να σώσει το κοπάδι του από την πύρινη λαίλαπα υπέστη εγκαύματα κυρίως στην πλάτη του.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Πύργου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.