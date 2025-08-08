Meteo: Δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, πολύ ισχυροί οι άνεμοι

Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων

Στις φλόγες έχουν παραδοθεί σπίτια στην Κερατέα Αττικής, όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το meteo, oι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς θα παραμείνουν ιδιαίτερα δυσμενείς έως νωρίς το βράδυ σήμερα, ενώ αναμένεται μικρή βελτίωση τις νυχτερινές ώρες. Κύριος παράγοντας είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στην περιοχή οι οποίοι θα συνεχίσουν να πνέουν θυελλώδεις (7-8 μποφόρ) έως νωρίς το βράδυ σήμερα, παρουσιάζοντας στη συνέχεια μικρή εξασθένηση (5-6 μποφόρ) έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Όπως υπογραμμίζει το meteo, η αλληλεπίδραση των βόρειων ανέμων με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όπου αυτή συναντά πλούσια βλάστηση.

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών (μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) αναμένεται τις βραδινές ώρες σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ στη συνέχεια τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων (7-8 μποφόρ).

Τονίζεται επίσης ότι σε περιοχές όπου ο άνεμος αλληλεπιδρά με την τοπογραφία, οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι τις νυχτερινές ώρες.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζονται οι ριπές του ανέμου σε χιλιόμετρα ανά ώρα στις 18:00, και στις 21:00 σήμερα, καθώς και στις 00:00 και στις 03:00 του Σαββάτου: