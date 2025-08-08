Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών στα λιμάνια - Απόπλους ανά περίπτωση

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου. Η διεξαγωγή των σημερινών δρομολογίων εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την εξέλιξη των ισχυρών ανέμων στα νησιά του Αιγαίου.

Δύσκολη παραμένει η ημέρα για ταξιδιώτες που επιλέγουν το πλοίο για τη μετάβαση στον προορισμό τους, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε αρκετά τμήματα του Αιγαίου Πελάγους, συνεχίζεται το απαγορευτικό απόπλου και η μη εκτέλεση πολλών δρομολογίων των πλοίων.

Όμως, δεν έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου με γενική ισχύ, που σημαίνει ότι το κάθε πλοίο μπορεί να αναχωρήσει, αφού αξιολογηθούν οι καιρικές συνθήκες ανά περιοχή και σημείο.

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται προς το παρόν είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις, εντάσεως έως και 9 μποφόρ στην περιοχή του Στενού Καφηρέα και των Βορείων Κυκλάδων και δεν αποκλείεται να παραταθεί για περισσότερες ώρες το απαγορευτικό απόπλου.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών για να μάθουν εάν τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν.

Από τις εν Ελλάδι ακτοπλοϊκές εταιρείες του Attica Group, η ενημέρωση για τα δρομολόγια που θα γίνουν είναι τα εξής:

BLUE STAR NAXOS: To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 06:45, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Πάρο-Νάξο-Δονούσα-Αιγιάλη-Αστυπάλαια και επιστροφή.

BLUE STAR PAROS: Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR DELOS: Το πλοίο έχει ήδη αναχωρήσει από Πειραιά στις 16:00, με το δρομολόγιο να εκτελεί το εξής πρόγραμμα:

Πάρο 21:00-21:35 → Νάξο 22:25-23:00 → Πάρο 23:45-00:15 → άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

BLUE STAR MYCONOS: Το προγραμματισμένο δρομολόγιο των 17:00 για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Καρλόβασι και επιστροφή δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 07:15, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Μύκονο-Άγιο Κήρυκο-Φούρνους-Καρλόβασι και επιστροφή.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ: Το πλοίο θα αναχωρήσει αύριο στη 01:00 με το παρακάτω:

Από Πειραιά 01:00, Ψαρά 07:45-07:55, Οινούσσες 09:50-10:05, Χίο 10:50-11:50, Μυτιλήνη 14:50-17:00, Λήμνο 22:10-22:40, Καβάλα 02:35.

BLUE STAR 1: Το πλοίο πρόκειται να αναχωρήσει στις 18:30 από τον Πειραιά και θα ακολουθήσει την εξής διαδρομή:

Πάρο 22:30-23:10 → Νάξο 00:05-00:40 → Ίο 01:45-02:00 → Θήρα 03:20 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

HIGHSPEED 4: Αύριο το πλοίο θα εκτελέσει το πρόγραμμα των δρομολογίων που ισχύει για το Highspeed 3 ως εξής:

Αναχώρηση από Πειραιά 01:00→ Σύρος 04:45-05:15 → Κάλυμνος 09:30-09:50 → Κως 10:35-11:05 → Ρόδος 13:50-16:00 → Κως 18:40-19:05 → Κατάπολα 22:20-22:40

HIGHSPEED 3: Αύριο το πλοίο θα εκτελέσει το πρόγραμμα των δρομολογίων που ισχύει για το Highspeed 4 ως εξής:

Αναχώρηση από Πειραιά 08:30 → Μύκονος 11:55-12:20 → Νάξος 13:10-13:30 → Ίος 14:25-14:40 → Θήρα 15:20-15:45 → Άφιξη στο Ηράκλειο 18:00



ARTEMIS: Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/25 από Λαύριο 01:00 για Μήλο (άφιξη 05:45) και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.