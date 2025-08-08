Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, εκκένωση τεσσάρων οικισμών [βίντεο]

Στην περιοχή της Κερατέας στην ανατολική Αττική ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε οικοπεδικό χώρο με διάσπαρτες κατοικίες, λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει στην περιοχή Μανούτσο και, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την πυροσβεστική, έχει «περάσει» στη δυτική πλευρά του βουνού και καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσής της έχουν δυσκολέψει λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στην περιοχή υπάρχουν δεξαμενές και είναι δύσκολο για τις εναέριες δυνάμεις να τις εντοπίσουν λόγω των πυκνών, μαύρων καπνών.

Νωρίτερα ήχησε το 112 και καλούσε τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές «Χάρβαλο» και «Δροσιά» Ανατολικής Αττικής να απομακρυνθούν προς την Ανάβυσσο. Λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας - Αναβύσσου.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής διπλασιάστηκαν τα τελευταία λεπτά. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγεια 190 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, τα αρμόδια κλιμάκια ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.