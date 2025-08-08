Όλη η Ελλάδα την Κυριακή στον αγώνα κατά του γενοκτονικού σχεδίου του Νετανιάχου

Τα σημεία συγκέντρωσης σε κάθε πόλη

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε συμμετοχή στη μέρα δράσης για την Παλαιστίνη στις 10 Αυγούστου

Η ΚΕΕΡΦΑ συμμετέχει και στηρίζει την μέρα δράσης για την Παλαιστίνη την ώρα που ο Νετανιάχου με τη στήριξη του Τραμπ και του Μητσοτάκη προχωρά στο σχέδιο εισβολής στη Γαζα για την πλήρη εξόντωση των Παλαιστινίων.

Δώστε παρουσία σε κάθε νησί, τουριστικό προορισμό και στο Σύνταγμα στις 10/8. Ήδη σε πάνω από 75 μέρη θα γίνουν κινητοποιήσεις.

Λευτεριά στη Παλαιστίνη, πλήρης διακοπή των σχέσεων με το κράτος γενοκτόνο του Ισραήλ, καμιά δίωξη αλληλέγγυων με εντολή Χρυσοχοΐδη με τον αντιρατσιστικο νόμο.

Ώρα να ανατρέψουμε τους δολοφόνους!

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Καμία συνεργασία με το σιωνιστικό κράτος-τρομοκράτη!

Λευτεριά στην Παλαιστίνη από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα!

Το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις! Από τη Σύρο και τη Νάξο μέχρι την Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο και από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν απαιτώντας να σταματήσει η γενοκτονία και η λιμοκτονία στη Γάζα, να σταματήσει κάθε συνεργασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το σιωνιστικό κράτος τρομοκράτη.

Οι εξαγγελίες και οι απαγορεύσεις του Χρυσοχοΐδη και λοιπών κυβερνητικών, οι απειλές των αφεντικών και των μπράβων της τουριστικής βιομηχανίας, οι προκλήσεις των ΜΑΤ και των λιμενικών που έφτασαν στη Ρόδο να πατάνε διαδηλωτή στο λαιμό με το γόνατο, όπως έκαναν οι μπάτσοι στις ΗΠΑ όταν δολοφόνησαν τον Τζορτζ Φλόυντ, δεν μας φοβίζουν – μας εξοργίζουν!

Τώρα είναι η ώρα να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας, τις απεργίες και τις διαδηλώσεις μας, για να πατήσουμε εμείς στο λαιμό την κυβέρνηση της ΝΔ! Μιας κυβέρνησης απομονωμένης, που προσπαθεί να σταθεί όρθια με τις πλάτες της ακροδεξιάς και των φασιστών, παίζοντας το χαρτί του ρατσισμού, της ισλαμοφοβίας και της πολεμοκαπηλείας. Που ελπίζει ότι περνώντας μέσα στο κατακαλόκαιρο νόμους που επαναφέρουν το «ιδιώνυμο» στα πανεπιστήμια και στο δημόσιο, θα ξεφύγει από τις αντιστάσεις των εργαζόμενων και της νεολαίας.

Έχουμε τη δύναμη να τους τσακίσουμε! Το δείχνουν οι λιμενεργάτες από το Πέραμα μέχρι τη Μασσαλία και την Γένοβα. Τα εκατομμύρια που βγαίνουν στο πλευρό της Παλαιστίνης από το Σίδνεϊ μέχρι τις ΗΠΑ και από το Λονδίνο μέχρι την Ταγγέρη, κάνοντας κυβερνήσεις της Δύσης και διεφθαρμένα καθεστώτα της περιοχής να μιλάνε υποκριτικά για την ανάγκη τερματισμού της γενοκτονίας και της λιμοκτονίας.

Η Παλαιστινιακή Αντίσταση δεν λυγίζει, παρά την απειλή γενικευμένου λιμού και τις μαζικές δολοφονίες αμάχων, προκαλώντας κρίση στο στρατόπεδο των σιωνιστών. Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της δυναμώνοντας το κίνημα αλληλεγγύης, τη μόνη δύναμη που μπορεί να επιβάλει πραγματικές κυρώσεις, από τα κάτω, στο σιωνιστικό μόρφωμα.

Μέχρι να τελειώνουμε με το τελευταίο απομεινάρι της αποικιοκρατίας των σιωνιστών εποίκων και να ανοίξουμε το δρόμο για μια Παλαιστίνη Ελεύθερη από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα!

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Στηρίζουν BDS, March to Gaza, Παλαιστινιακή Παροικία στην Ελλάδα ,Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, ΚΕΕΡΦΑ και δεκάδες συλλογικότητες στα νησιά και σε πόλεις

🏝 ΝΗΣΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

📍 Σαμοθράκη: Λιμάνι Καμαριώτισσας, 17:00

📍 Θάσος: Εθνική Τράπεζα, 20:00

📍 Λήμνος: Καλλιόπη, 19:00

📍 Λέσβος: Ερεσσός, Καφέ ΑJ, 20:00

📍 Λέσβος: Μυτιλήνη, Πάρκο Μικρασιατικής Καταστροφής, 19:30

📍 Χίος: Προκυμαία, 19:30

📍 Ικαρία: Εύδηλος, 20:30 (μοτοπορείες από Αγ. Κήρυκο & Ράχες 17:45)

📍 Φούρνοι Ικαρίας: Λιμάνι, 20:00

📍 Σάμος: Πλατεία Καρλοβασίου, 19:00

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

📍 Σκόπελος: Δημοτικό Καφενείο, 19:00

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

📍 Αγκίστρι: Λιμάνι Σκάλας, 18:30

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

📍 Κέρκυρα: Πλατεία Ανουτσιάτα, 18:00

📍 Λευκάδα: Εθνική Τράπεζα, 20:00

📍 Μεγανήσι: Πλατεία Βαθύ, 19:30

📍 Κεφαλονιά: Κεντρική Πύλη Αεροδρομίου, 15:30

📍 Ζάκυνθος: Περιφέρεια, 20:00

📍 Κύθηρα: Πλατεία Χώρας, 20:30

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

📍 Άνδρος: Όρμος Κορθίου, 21:00

📍 Τήνος: Χωριό Κουμάρος, 17:30

📍 Σύρος: Πλατεία Μιαούλη, 20:00

📍 Κέα: Πλατεία Ηρώων, 19:00

📍 Κύθνος: Λιμάνι Μερίχα, 18:00

📍 Σέριφος: Λιβάδι, 11:30

📍 Σίφνος: Πλατεία Αρτεμώνα, 19:30

📍 Κίμωλος: Πλ. Κάμπου, 20:00

📍 Μήλος: Πλ. Ηρώων, Πλάκα, 18:30

📍 Πάρος: Κάστρο Παροικιάς, 19:00

📍 Νάξος: Πλατεία Μανδηλαρά, Χώρα, 19:00

📍 Κουφονήσι: Λιμάνι, 19:30

📍 Δονούσα: Λιμάνι Σταυρού, 19:30

📍 Αμοργός: Κατάπολα, 20:00

📍 Σαντορίνη: Κάστρο Οίας, 18:30

📍 Φολέγανδρος: Πλατεία Πούντας, 17:30

📍 Ανάφη: Δημαρχείο, 20:00

* Ηρακλειά, Λιμάνι 1.30μμ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

📍 Πάτμος: Μύλοι Χώρας, 10:00

📍 Λέρος: Αγ. Μαρίνα, 10:00

📍 Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο, 20:30

📍 Κως: Πλατεία Ελευθερίας, 20:00

📍 Νίσυρος: Λιμάνι, 10:00 & Αγ. Σάββας, 18:30

📍 Τήλος: Λιβάδια, 19:30

📍 Ρόδος: Είσοδος μεσαιωνικής τάφρου, 18:00

📍 Κάρπαθος: Επαρχείο, 19:00

ΚΡΗΤΗ

📍 Χανιά: Ναυτικό Μουσείο, 19:00

📍 Ρέθυμνο: Λύκειο Ελληνίδων, 19:30

📍 Ηράκλειο: Αρτημισίας & Πυγδάμου, 19:00 (μοτοπορεία)

📍 Άγιος Νικόλαος: Παραλία Χαβάνια, 11:00

📍 Ιεράπετρα: Κεντρική πλατεία, 20:00

📍 Γαύδος: Λιμάνι Καραβέ, 11:00

🧳 ΑΛΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΡΑΚΗ

📍 Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο, 20:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

📍 Έδεσσα: Κήπος των Παιδιών, Παναγίτσα, 10:00

📍 Έδεσσα: Κεντρικός καταρράκτης, 09:30

📍 Ουρανούπολη: Παραλία Καμπούδι, 11:00

📍 Χαλκιδική: Σκάλα Ψακουδίων, 19:30

ΗΠΕΙΡΟΣ

📍 Ιωάννινα: Περιφέρεια, 09:30 (μοτοπορεία προς Βίτσα-Μονοδέντρι)

📍 Ιωάννινα: Πλατεία Μαβίλη, 19:00

📍 Καλοχώρι Ιωαννίνων: Πλατεία, 12:00

📍 Μελισσουργοί Άρτας: Πλατεία, Ολοήμερο

📍 Πρέβεζα: Δικαστήρια, 20:00

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

📍 Μετέωρα: Τέρμα οδού Μετεώρων, 11:00

📍 Χορευτό Πηλίου: Πλατεία Γ. Δροσίνη, 17:00

📍 Μηλιές Πηλίου: Πάρκινγκ πλατείας, 11:00

📍 Μηλίνα Πηλίου: Μόλος, 19:00

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

📍 Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία, 12:00

📍 Φθιώτιδα: Λιμάνι Αρκίτσας, 12:30

📍 Χαλκίδα: Αγάλματα, 20:00

📍 Αθήνα: Σύνταγμα, 20:00

📍 Πόρτο Ράφτη: Πλαζ Αυλακίου, 12:00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

📍 Πάτρα: Πλ. Αγίου Γεωργίου, 11:00

📍 Κιάτο: Πεζόδρομος, 19:30

📍 Ναύπλιο: Πλατεία Δημαρχείου, 19:30

📍 Λεωνίδιο: Πλατεία Μαρτάνο, 19:30

📍 Ερμιόνη: Λιμάνι, 19:00

📍 Καλαμάτα: Λιμάνι (Χιλιόμετρο), 20:00

📍 Κορώνη Μεσσηνίας: Μόλος, 19:00

📍 Αρχαία Ολυμπία: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου, 19:00

📍 Γύθειο: Παραλία Βαθύ, 19:30