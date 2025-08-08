Απαγορευτικό στα πλοία: Εν αναμονή ανακοινώσεων μετά τον πρωινό χαμό στον Πειραιά

Χαμός με την απαγόρευση απόπλου των πλοίων που προκάλεσε «μπλακ άουτ» στο λιμάνι του Πειραιά, σήμερα το πρωί. Τεράστια ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες που ανέμεναν πως και πως να ξεκινήσουν τις διακοπές τους, αλλά τελικά «φράκαραν» στο μποτιλιάρισμα του Πειραιά και δεν κατάφεραν να φύγουν από το λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, στις 16:00 το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσουν ορισμένα πλοία προς Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά. Ειδικότερα, στις 16:00 το Blue Star Delos για Πάρο, Νάξο - όχι για Σαντορίνη. Όμως, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Αμοργό, θα χρειαστεί να αποβιβαστούν στη Νάξο και να διανυκτερεύσουν και να αναμένουν έως τη στιγμή που θα τους επιτραπεί να ταξιδέψουν.

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις, εντάσεως έως και 9 μποφόρ και δεν αποκλείεται να παραταθεί για περισσότερες ώρες το απαγορευτικό απόπλου. Αναλυτικότερη ενημέρωση αναμένεται από το λιμενικό τις επόμενες ώρες.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών για να μάθουν εάν τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν.