Φωτιά στα Μέγαρα Αττικής - Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα Αττικής, στην περιοχή Κουμίντρι και έχουν σηκωθεί εναέρια μέσα ώστε να βοηθήσουν στην κατάσβεση του μετώπου.

Η φωτιά καίει στον Γερμανικό Δρόμο, συγκεκριμένα στη θέση «Πυργάρι».

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι Μεγάρων. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Αυτή τη στιγμή καίγονται ξερά χόρτα και θαμνώδης βλάστηση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα megaratv.gr.

Κινητοποιούνται προς την κατάσβεσή της 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 18 οχήματα και τρία ελικόπτερα.