Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
Μήλος Σαρακήνικο

Νεκροί δύο τουρίστες στη Μήλο, πνίγηκαν στο Σαρακήνικο UPD

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Επρόκειτο για ζευγάρι τουριστών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες

Μία θλιβερή είδηση έρχεται από το νησί της Μήλου, όταν το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν δύο κολυμβητές σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη θαλάσσια περιοχή, δίνοντας «μάχη» για τη ζωή τους. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο κολυμβητές ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ιατρικό προσωπικό για τις απαραίτητες ενέργειες. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ο θάνατός τους. 

Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα. Μάλιστα για την ανάσυρση της γυναίκας ζητήθηκε η βοήθεια ιδιώτη δύτη ο οποίος την έβγαλε στην επιφάνεια από τον πυθμένα της θάλασσας. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 9 μποφόρ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επρόκειτο για ζευγάρι τουριστών και ότι το δυσάρεστο συμβάν σημειώθηκε στην παραλία Σαρακήνικο.  

Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα για τις συνθήκες του περιστατικού.

