Εφιαλτικό πρωινό στα Χανιά: Μωρό ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι

Ένα τρομακτικό ατύχημα συνέβη στα Χανιά, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, τη στιγμή που βρέφος ενός έτους διέφυγε της προσοχής της 17χρονης μητέρας του και έπεσε από μπαλκόνι, με το μωρό σε κωματώδη κατάσταση να μεταφέρεται στα επείγοντα του νοσοκομείου Χανίων.
Αναγκαία κρίθηκε, μετέπειτα, η μεταφορά του στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου) λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του, όπου και βρίσκεται μέχρι και αυτή τη στιγμή.
Το συμβάν σημειώθηκε όταν το βρέφος διέφυγε της προσοχής της 17χρονης μητέρας του και έπεσε από μπαλκόνι σπιτιού.
Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Χανίων ο Στέλιος Κτενιαδάκης, αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ, το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ, με πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η μητέρα του βρέφους συνελήφθη για έκθεση σε κίνδυνο. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη λίγη ώρα αργότερα, ώστε να μεταβεί στο νοσοκομείο.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
