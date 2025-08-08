Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.5° 29.1°
4 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
32°C
33.8° 30.3°
1 BF
44%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
33.0° 32.1°
3 BF
47%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
5 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
48%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
34%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.5° 31.5°
3 BF
39%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.8°
5 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 29.3°
4 BF
58%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
6 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.3° 27.7°
4 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
2 BF
35%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
0 BF
15%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 29.5°
2 BF
45%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.8°
2 BF
58%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
30.0° 29.8°
3 BF
42%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.5° 30.3°
4 BF
48%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
2 BF
54%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
29.6° 29.6°
1 BF
45%
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
πυρκαγιά ελικόπτερο
Φωτογραφία αρχείου | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Φωτιά στην Κεφαλονιά - Σηκώθηκαν ανέρια μέσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος της Κεφαλονιάς.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος της Κεφαλονιάς.

Στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής ήχησε το 112 και εστάλη μήνυμα το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμείες να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.

Από το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιήθηκαν 28 στελέχη με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες των κατά τόπον αρμόδιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Φωτιά στην Κεφαλονιά - Σηκώθηκαν ανέρια μέσα

