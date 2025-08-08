Φωτιά στην Κεφαλονιά - Σηκώθηκαν ανέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος της Κεφαλονιάς.
Στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής ήχησε το 112 και εστάλη μήνυμα το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμείες να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.
Από το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιήθηκαν 28 στελέχη με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες των κατά τόπον αρμόδιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
