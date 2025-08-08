Αθήνα, 30°C
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
styra
eurokinissi

Απομακρύνονται τα «εγκλωβισμένα» οχήματα από το φέρι μποτ

Απομακρύνονται τα «εγκλωβισμένα» οχήματα

Ολοκληρώνεται αργά και βασανιστικά η ταλαιπωρία δεκάδων επιβατών στα Νέα Στύρα Ευβοίας, μετά τη προσάραξη σε ύφαλο του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα» και όλα όσα ακολούθησαν... 

Το πλοίο μεταφέρθηκε, χθες, στο λιμάνι των Νέων Στύρων και παραμένει εκεί φυλασσόμενο, ενώ περιμετρικά έχει τοποθετηθεί φράγμα για αντιρρυπαντική προστασία. Το πλοίο ρυμουλκήθηκε αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης διάρκειας τριών ωρών.

Σταδιακά, από χθες το βράδυ, αρχίζουν και απομακρύνονται τα «εγκλωβισμένα» οχήματα από το φέρι μποτ. 

Ενδεικτικό της πολυήμερης ταλαιπωρίας που υφίστανται οι επιβάτες είναι το γεγονός πως λόγω του απαγορευτικού απόπλου, που ισχύει και για τα φέρι από την Αγία Μαρίνα, όσοι επιθυμούν να παραλάβουν τα οχήματά πρέπει να φτάσουν εκεί οδικώς....

Την ίδια ώρα, ο καπετάνιος εξακολουθεί να κρατείται στο λιμεναρχείο Χαλκίδας και αναμένεται να παρουσιαστεί στον ανακριτή. 

Απομακρύνονται τα «εγκλωβισμένα» οχήματα από το φέρι μποτ

