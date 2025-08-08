Οι περιοχές της Αττικής που δεν θα έχουν ρεύμα σήμερα

Δήμος Καισαριανής

Ζυγά οδός: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΣΙΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ από κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ έως κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΛΥΔΙΑΣ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Αθηναίων

Μονά/Ζυγά οδός: ΞΥΛΟΥΡΗ από κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΥΡΤΙΟΥ από κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από κάθετο: ΑΚΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΡΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΜΕΝΟΥ ΑΡΤΗΣ από κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ από κάθετο: ΚΟΥΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ από κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΣΙΝΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΗΝΑΙΟΥ από κάθετο: ΚΟΥΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΟΡΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΛΙΠΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΛΙΠΩΝ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΗΝΟΔΟΤΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Γαλατσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΚΑΣΙΑΜΟΥ, ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΧΑΤΖΗ, ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ, ΒΥΖΗΙΝΟΥ

Δήμος Κερατσινίου

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΙΓ.ΑΚΡΙΤΑ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΝΤΑΣ από κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΧΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΚΡΗΣ από κάθετο: ΔΙΓ.ΑΚΡΙΤΑ έως κάθετο: ΧΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΙΛΗΣ από κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΣΠΕΤΣΩΝ από κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από κάθετο: ΔΙΓ.ΑΚΡΙΤΑ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 134 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 119 121 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 112 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 81 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 60 – 62 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 50 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Ασπροπύργου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ : ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΠΕΡΙΞ ΦΡΕΑΡ ΒΕΡΟΥΤΗ – ΚΩΣΤΑΚΟΣ – ΣΕΡΕΠΑΣ – ALPHA TRANSPORT

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ : ΠΕΡΙΞ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΑ – ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΠΕΡΙΞ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ

Δήμος Σαρωνικού

ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ – ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ

Δήμος Καματερού

Π.ΜΕΛΑ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – ΡΟΔΟΥ – ΟΡΦΕΩΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΑΧΙΛΛΕΩΣ – ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ – Ε.ΠΙΝΗ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΔΑΒΑΚΗ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ – ΡΟΔΟΥ – ΑΓΑΠΗΣ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ – ΦΕΙΔΙΟΥ – ΚΑΔΜΟΥ – Λ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δήμος Ραφήνας

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΑΡΗ – ΠΛΗΣΙΟΝ 54 ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΩΝ 1944

Δήμος Μαρκόπουλου

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

Δήμος Βούλας

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΝΟ 14 από κάθετο: έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΙΓΕΝΗ από κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ