Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
Φωτογραφία Αρχείου | EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Στον Πειραιά έχει δημιοργηθεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς οι αδειούχοι του Αυγούσου βρίσκονται ήδη εκεί, οι καταπέλτες όμως των πλοίων παραμένουν κλειστοί.

Απαγορευτικό απόπλου πλοίων ισχύει σήμερα από τις 07.00 στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου της Αττικής, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στη χώρα μας. Ως αποτέλεσμα στον Πειραιά έχει δημιοργηθεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς οι αδειούχοι του Αυγούσου βρίσκονται ήδη εκεί, οι καταπέλτες όμως των πλοίων παραμένουν κλειστοί. Τα οχήματα μπροστά στους καταπέλτες πληθαίνουν, και ολοένα και περισσότεροι επιβάτες, αδειούχοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στις πύλες του λιμανιού.

Στους επιβάτες του πρώτου δρομολόγιου της ημέρας για Κυκλάδες (06.45) ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση τουλάχιστον ως τη 13.00 και ότι το ίδιο θα ισχύσει για όλα τα νησιά του Αιγαίου, πλην εκείνων του Αργοσαρωνικού Κόλπου. Άλλοι επιβάτες καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση από τις εταιρίες. 

Αλλαγές στα δρομολόγια

Το απαγορευτικό θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη 13.00, με τα πρώτα πλοία των Κυκλάδων να έχουν τροποποιήσει τα δρομολόγιά τους και να έχουν προγραμματίσει νέες ώρες αναχώρησης από το λιμάνι του Πειραιά:

  • Highspeed 3: Αναχώρηση από Πειραιά 13.00 (αντί 08.45) Σύρος 15.40–15.55 Μύκονος 16.30–16.45  Πάρος 17.40–17.55 Ίος 19.05–19.20 Σαντορίνη 20.00–20.15 Κρήτη Ηράκλειο 22.25.
  • Highspeed 4: Αναχώρηση από Κρήτη Ηράκλειο 13.00 (αντί 07.30) → Σαντορίνη 15.15–15.45 Ίος 16.25–16.40  Νάξος 17.35–17.55 Μύκονος 18.35–19.05  Πειραιάς 22.10
  • Hellenic Highspeed: Αναχώρηση από Πειραιά 13.00 (αντί 08.30) → Πάρος 16.30–16.45 Νάξος 17.25–17.40  Κουφονήσι 18.30–18:45 Αμοργός Κατάπολα 19.20–19.50  Νάξος 21.10–21.25 Πάρος 22.05–22.35  Πειραιάς 02.05
  • BS DELOS: Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 → Πάρος 17.10–17:30 Νάξος 18.20–18.35 Θήρα 20.35–20.55 Νάξος 23.00–23.20 Πάρος 00:10–00:30 Πειραιάς 04.30
  • BS NAXOS: Αναχώρηση από Πειραιά 13.00 Πάρος 17.30–17:45 Νάξος 18.30–18.45  Δονούσα 20.00–20.15 Αμοργός Αιγιάλη 21.00–21.20  Αστυπάλαια 23:30–23:59
