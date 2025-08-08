Ανοίγει ο δρόμος για τη διάσωση και την ανάπλαση

Tα πρώτα ευχάριστα νέα ήρθαν για το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού μετά την κινητοποίηση της δημοτικής αρχής Περάματος και την προσωπική έκκληση που απηύθυνε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος για τη διάσωση του πάρκου. Η οικονομική υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος στην οποία ανήκει η έκταση των περίπου 500 στρεμμάτων, προχώρησε σε σύμβαση ανάθεσης της φύλαξης του πάρκου και κάλεσε τους δημάρχους των όμορων δήμων να κινηθούν από κοινού για την άμεση ανάπλασή του.

Τις αισιόδοξες αυτές εξελίξεις για την τύχη του πάρκου γνωστοποίησε η δημοτική αρχή Περάματος, λέγοντας πως το πρώτο βήμα για να ανοίξει ο δρόμος της αξιοποίησης του εγκαταλειμμένου μέχρι σήμερα «Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού της Αναπλασμένης Χωματερής» έγινε. Στο θέμα αναφέρθηκε αναλυτικά και η «Εφ.Συν.» στο φύλλο της Τρίτης 5/8/2025 με τίτλο «Κραυγή αγωνίας για το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού».

«Οι επανειλημμένες εκκλήσεις για τη διάσωση του χώρου που, προς πάσα κατεύθυνση, απηύθυνε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος, βρήκαν, όπως απεδείχθη, ευήκοα ώτα κατ' αρχήν στην Οικονομική Υπηρεσία Εκκλησίας της Ελλάδος, επιτρέποντας στους κατοίκους της περιοχής να ελπίζουν και πάλι ότι ο πολύτιμος πνεύμονας πρασίνου θα ξαναγεννηθεί σε ένα Μητροπολιτικό Πάρκο-όαση για τους δήμους της Β’ Πειραιά», ανέφερε η δημοτική αρχή.

Να σημειωθεί ότι το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού ιδιοκτησιακά ανήκει στην Ιερά Σύνοδο και με δικαστική απόφαση η διαχείρισή του είχε περάσει στον ΕΔΣΝΑ με μίσθωμα περίπου 1.200 ευρώ τον μήνα. Εγκαινιάστηκε το 1998, όμως το πάρκο δεν λειτούργησε ποτέ, με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία να ριχτούν τόνοι από μπάζα και σκουπίδια, να λεηλατηθούν και να καταστραφούν τα παιχνίδια, οι παιδικές χαρές, τα περίπτερα που προορίζονταν για διοικητήριο και αναψυκτήρια και να γίνουν πολλές άλλες καταστροφές. Με νέα δικαστική απόφαση αποχώρησε από τη διαχείριση ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και η έκταση πέρασε αποκλειστικά στην Εκκλησία, φτάνοντας στη σημερινή κατάσταση.

«Θα ξαναπροσπαθήσουμε να επαναλειτουργήσουμε το πάρκο που δεν λειτούργησε ποτέ. Να βάλουμε πάπιες στις λίμνες, παγόνια, αγριοκούνελα, αλλά και πέρδικες, όπως το είχαμε αφήσει πριν από 20 χρόνια» δήλωσε ο Γ. Λαγουδάκος, λέγοντας παράλληλα πως θα πρέπει να δουν πώς, με τους γειτονικούς Δήμους Κερατσινίου, Χαϊδαρίου, Νίκαιας, Κορυδαλλού και Πειραιά, θα μπορέσουν να αποσβέσουν τη χρήση του πάρκου, με χρήματα των δήμων ή με δημόσιους διαγωνισμούς, όπου θα προσκαλέσουν ιδιώτες. «Τα τρία αναψυκτήρια, τα γήπεδα 5x5, οι παιδικές χαρές, οι αθλοπαιδιές, τα λούνα παρκ που μπορούν να γίνουν, οι κινηματογράφοι θα δώσουν ζωή, και ο κόσμος θα έχει στα 500 μέτρα από τον οικιστικό ιστό το μεγαλύτερο πάρκο στην ιστορία του Πειραιά, 500 στρεμμάτων. Ολοι μαζί, με οργάνωση, με επιμέλεια, με διαφάνεια και κυρίως με θέληση, μπορούμε να το πετύχουμε», συμπλήρωσε.