Ανοιχτή μέρα παρά μέρα η γέφυρα Ευρίπου για τα πλοία

Τις μισές ημέρες της εβδομάδας θα λειτουργεί η συρταρωτή γέφυρα του πορθμού Ευρίπου για εξυπηρέτηση αναγκών της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την Παρασκευή 8 Αυγούστου θα λειτουργεί καθημερινά εκτός Τρίτης, Πέμπτης και Σαββάτου. Ωστόσο, λόγω της αργίας της 15 Αυγούστου (ημέρα Παρασκευή), η γέφυρα θα λειτουργήσει εκτάκτως την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από περίπου 16 ώρες διακοπής, αποκαταστάθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας η κυκλοφορία στη γέφυρα, η οποία είχε παραμείνει ανοιχτή από το βράδυ της Κυριακής προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και την κυκλοφορία στην πόλη.

Για τις ανάγκες της ναυσιπλοΐας ωστόσο, η γέφυρα άνοιξε εκτάκτως την Τετάρτη.