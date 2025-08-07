Αθήνα, 30°C
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
gefyra_evripou_chalkida_1020_1
Eurokinissi

Ανοιχτή μέρα παρά μέρα η γέφυρα Ευρίπου για τα πλοία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr

Τις μισές ημέρες της εβδομάδας θα λειτουργεί η συρταρωτή γέφυρα του πορθμού Ευρίπου για εξυπηρέτηση αναγκών της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την Παρασκευή 8 Αυγούστου θα λειτουργεί καθημερινά εκτός Τρίτης, Πέμπτης και Σαββάτου. Ωστόσο, λόγω της αργίας της 15 Αυγούστου (ημέρα Παρασκευή), η γέφυρα θα λειτουργήσει εκτάκτως την Πέμπτη 14 Αυγούστου. 

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από περίπου 16 ώρες διακοπής, αποκαταστάθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας η κυκλοφορία στη γέφυρα, η οποία είχε παραμείνει ανοιχτή από το βράδυ της Κυριακής προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και την κυκλοφορία στην πόλη.

Για τις ανάγκες της ναυσιπλοΐας ωστόσο, η γέφυρα άνοιξε εκτάκτως την Τετάρτη

