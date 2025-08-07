Αθήνα, 30°C
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
Η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα
(ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε το πλοίο που προσάραξε στα Στύρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ολοκληρώθηκε η μεταφορά του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα το απόγευμα της Τρίτης, σε ασφαλές σημείο στα Νέα Στύρα.

Το βράδυ της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η μεταφορά του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα, σε ασφαλές σημείο στα Νέα Στύρα.

Η διαδικασία αποκόλλησης και μεταφοράς του πλοίου διήρκησε λίγες ώρες και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ειδικό σημείο στο νέο λιμάνι της περιοχής, όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη του στην ξέρα «Γλάρος».

Σημειώνεται ότι ο καπετάνιος του πλοίου έχει υποστηρίξει στην κατάθεση του που έγινε μέσω υποβολής υπομνήματος τη Τετάρτη πώς το ατύχημα σημειώθηκε εξαιτίας μηχανικού προβλήματος, κάτι που θα διαπιστωθεί εάν ισχύει ή όχι τις επόμενες ημέρες. Ο καπετάνιος παραμένει κρατούμενος στο λιμεναρχείο Χαλκίδας.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε το πλοίο που προσάραξε στα Στύρα

