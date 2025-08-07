Μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τη φωτιά δεν απειλούνται οικισμοί, όμως οι φλόγες εξελίσσονται σε δύσβατη περιοχή, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα.