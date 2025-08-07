Επιχείρηση αποκόλλησης του προσαραγμένου πλοίου στα Στύρα

Απόψε ξεκινά η προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε ανοιχτά των Στύρων, καθώς λίγο νωρίτερα δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου όσον αφορά το σχέδιο αποκόλλησης. Νωρίτερα εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη λιμενική Αρχή, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή οι εργασίες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Το πλοίο προσάραξε στην ξέρα «Γλάρος» στα Στύρα. Είχε 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα, ενώ στο πλοίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα οχήματα και οι αποσκευές των ταξιδιωτών. Πολλοί από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά – και τότε, εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν ΙΧ αυτοκίνητα και προσωπικά αντικείμενα και να συνεχίσουν το ταξίδι και τις διακοπές τους.

Μόλις το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα» μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, θα εξεταστεί από ειδικούς οι οποίοι αναζητούν τα αίτια που το πλοίο κατέληξε στην ξέρα.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος –που συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χαλκίδας–, η προσάραξη οφείλεται σε μηχανικό πρόβλημα (υποστηρίζει πως χάθηκε ο έλεγχος του πηδαλίου). Σε βάρος του καπετάνιου ασκήθηκε ποινική δίωξη για αδικήματα κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και για παρακώλυση συγκοινωνιών.