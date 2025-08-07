ΠΟΓΕΔΥ εναντίον Βελόπουλου: «Έχετε επιστολή...»

Με οργή και αγανάκτηση ακούσαμε χθες σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού OPEN τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο να διακινεί ενώπιον του ελληνικού λαού τις πιο απίστευτες θεωρίες συνωμοσίες απέναντι στην αλήθεια, αλλά και σε κάθε λογική, προφανώς για την εξυπηρέτηση μικροκομματικών συμφερόντων. Ακούσαμε για παράδειγμα ότι υπάρχει δήθεν Ευρωπαϊκή Οδηγία περί μη θανάτωσης των ζώων που έχουν ευλογιά ή πανώλη, ότι τα ζώα θάβονται ζωντανά (!), ότι τα νοσήματα είναι ένας τρόπος που κάποιοι (ποιοι άραγε;) χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν ψεύτικες επιδοτήσεις.



Θα αντιμετωπίζαμε τα όσα είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ως ακόμα μια θεωρία συνομωσίας από τις πολλές που διακινούνται τα τελευταία χρόνια, αλλά η χρονική συγκυρία και η προσπάθεια κάποιων (στην γραμμή Αυγενάκη κατά την απολογία του στην Βουλή), να εμπλέξουν τις γεωτεχνικές υπηρεσίες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως δήθεν υπεύθυνες για τις επιδοτήσεις, μας υποχρεώνει να γνωστοποιήσουμε στον κύριο Πρόεδρο (αλήθεια γιατί ο κ. Βελόπουλος δεν ρώταγε στελέχη του κόμματός του που γνωρίζουν άριστα τα αγροτικά ζητήματα) τα ακόλουθα:

Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία περί μη θανάτωσης των ζώων, αλλά αντίθετα το πρόγραμμα εκρίζωσης των εξωτικών νοσημάτων επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τα ζώα προφανώς δεν θάβονται ζωντανά, αλλά μετά από θανάτωση με ανθρωπιστικές διαδικασίες (αναισθητοποίηση) που ελαχιστοποιούν τον πόνο στα ζώα. Και επιτέλους να γίνει κατανοητό ότι οι επιδοτήσεις δεν δίνονται από τις Περιφέρειες, αλλά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Οι Κτηνίατροι Δημόσιοι υπάλληλοι όλο το διάστημα της έξαρσης των επιζωοτιών τον τελευταίο χρόνο, παρά την δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την διάσωση της κτηνοτροφίας. Εφάρμοσαν με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, βρέθηκαν στον στάβλο δίπλα στην Έλληνα Κτηνοτρόφο και βίωσαν μαζί του την τραγωδία της απώλειας, που πραγματικά είναι συγκλονιστική, πρώτα απ’ όλα για τον ίδιο τον παραγωγό που χάνει το ζωικό του κεφάλαιο, αλλά και σε δεύτερο επίπεδο για τον κτηνίατρο, που ασκεί αυτή την επιστήμη εξαιτίας της αγάπης του για τα ζώα.



Σε αυτό το πλαίσιο δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να ανεχτούμε να παίζονται μικροπολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που έχουν αναδείξει τις παθογένειες του συστήματος των επιδοτήσεων, κατάγγειλαν τα κυκλώματα που είχαν στηθεί και στους οποίους προστρέχει πλέον ασθμαίνοντας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να πραγματοποιήσουν ελέγχους για την βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία.



Ο κύριος Βελόπουλος έχει την υποχρέωση να ανακαλέσει άμεσα όσα ψευδή και συκοφαντικά δήλωσε για τον κλάδο των κτηνιάτρων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων θα κινηθεί νομικά εναντίον του.

Είναι πραγματικά λυπηρό ότι, ενώ ο ελληνικός λαός έχει στηρίξει τις ελπίδες του για την εξυγίανση του πρωτογενούς τομέα στους Γεωτεχνικούς, ο κύριος Βελόπουλος με την στάση του να ακυρώνει αυτές τις προσδοκίες.