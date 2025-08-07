Πέντε τραυματίες από έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης

Αιματηρή έκρηξη έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανάρτηση από τους Εθελοντές Διασώστες Βόλβης, στο δωμάτιο που έγινε η έκρηξη διέμεναν τουρίστες από τη Σερβία, τέσσερις από τους οποίους τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών. Άλλος ένας νεαρός άνδρας υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Ο εγκαυματίας (που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος) μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου, όπως και οι άλλοι τέσσερις. Από την έκρηξη προκλήθηκαν και υλικές ζημιές.