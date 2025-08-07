Πέντε τραυματίες από έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης

Αιματηρή έκρηξη έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ανάρτηση από τους Εθελοντές Διασώστες Βόλβης, στο δωμάτιο που έγινε η έκρηξη διέμεναν τουρίστες από τη Σερβία, τέσσερις από τους οποίους τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών. Άλλος ένας νεαρός άνδρας υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.
Ο εγκαυματίας (που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος) μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου, όπως και οι άλλοι τέσσερις. Από την έκρηξη προκλήθηκαν και υλικές ζημιές.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας