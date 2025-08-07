Δυνατός σεισμός στη Μεσσηνία

Το μέγεθος, το εστιακό βάθος και το επίκεντρο της δόνησης η οποία «ταρακούνησε» το πρωί της Πέμπτης, πολλά χωριά της Μεσσηνίας.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη 7 Αυγούστου και ώρα 11.49 ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο τη χερσαία περιοχή 11 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται περίπου στα 5 χιλιόμετρα.

Ζημίες, θύματα κα τραυματισμοί δεν έχουν αναφερθεί μέχρις ώρας.