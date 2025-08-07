Συσκέψεις και μέτρα φέρνουν οι ισχυροί άνεμοι για το επόμενο τριήμερο

Ριπές που θα φτάσουν έως και τα 100 χλμ/ώρα από την Πέμπτη έως και την Κυριακή • Σε ποιες περιοχές υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων • Πρόγνωση καιρού μέχρι και τη Δευτέρα

Σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων αναμένεται από την Πέμπτη έως και την Κυριακή, κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με ριπές που τοπικά θα φτάσουν τα 100 χλμ/ώρα, επιδεινώνοντας αισθητά τις συνθήκες επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές.

Οι ριπές των βορείων ανέμων την Πέμπτη θα φτάσουν τα 80 km/h στην Ανατολική Στερεά, ενώ σε περιοχές όπως η Νότια Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Νότια Κρήτη τοπικά θα αγγίξουν τα 90 km/h, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr .

Την Παρασκευή προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση, με κάποιες ριπές σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν ακόμη και τα 100 km/h.

Οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές των ανέμων (πορτοκαλί αποχρώσεις) και οι διευθύνσεις τους (μαύρα βελάκια) για τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής, όπως υπολογίζεται από το υψηλής ανάλυσης αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Η ενίσχυση των ανέμων αναμένεται να επιδεινώσει σημαντικά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Συναγερμός στον κρατικό μηχανισμό

Οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ, αποτέλεσαν αντικείμενο συνεδρίασης της Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε το πρωί της Πέμπτης ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Την Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39, και τοπικά τους 40 βαθμούς. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Σημειώνεται πως και ο Εθνικός Κήπος κλείνει σήμερα για το κοινό λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων.

Η απόφαση για την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός του Εθνικού Κήπου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Πρόγνωση καιρού για Πέμπτη (7/8)

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά, μέχρι το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει τους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για Παρασκευή (8/8)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για Σάββατο (9/8)

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση καιρού για Κυριακή (10/8)

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση καιρού για Δευτέρα (11/8)

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.