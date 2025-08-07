Όλη η Ελλάδα μια παλαιστινιακή σημαία - Δράσεις σε κάθε πόλη, κάθε νησί, κάθε τουριστικό προορισμό

Στις 10 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικές κινητοποιήσεις για να μπει ένα τέλος στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από τον σφαγέα Νετανιάχου και τους συμμάχους του.

Από τα Δωδεκάνησα έως τη Βόρεια Ελλάδα και από τις άκρες της Πελοποννήσου στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Κυριακή 10 Αυγούστου η Ελλάδα βγαίνει στους δρόμους για να διατρανώσει την αλληλεγγύη της προς τον Παλαιστινιακό λαό και να απαιτήσει να σταματήσει η γενοκτονία από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και να απεμπλακεί η κυβέρνηση από την συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Το κάλεσμα της πρωτοβουλίας March To Gaza για δράσεις αλληλεγγύης «σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό» βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση την ώρα που το Ισραήλ ετοιμάζεται για την «τελική λύση» εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού.

Για την Κυριακή έχουν ήδη ανακοινωθεί καλέσματα σε πολλά μέρη της χώρας με το κεντρικό σύνθημα να είναι:

Σταματήστε τη γενοκτονία

ΟΧΙ στη συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ,

ΟΧΙ στο ΟΝΟΜΑ μας

Τα καλέσματα μέχρι στιγμής, ενώ καθημερινά ανακοινώνονται και νέες δράσεις:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Σύρος: Πλ. Μιαούλη, 20:00

Τήνος: Χωριό Κουμάρος, 17:30

Πάρος: Κάστρο Παροικιάς, 19:00

Νάξος: Πλ. Μανδηλαρά, Χώρα, 19:00

Κουφονήσι: Λιμάνι, 19:30

Δονούσα: Λιμάνι Σταύρου, 19:30

Αμοργός: Λιμάνι Καταπόλων, 20:00

Άνδρος: Όρμος Κορθίου, 21:00

Σαντορίνη: Κάστρο Οίας, 18:30

Φολέγανδρος: Πλ. Πούντας, 17:30

Σίφνος: Πλ. Αρτεμώνα, 19:30

Κέα: Πλ. Ηρώων, 19:00

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κως: Πλ. Ελευθερίας, 20:00

Ρόδος: Είσοδος μεσαιωνικής τάφρου, 18:00

Νίσυρος: Λιμάνι Μανδρακίου, 10:00 & Αγ. Σάββας, 18:30

Τήλος: Λιβάδια, 19:30

Κάρπαθος: Επαρχείο, 19:00

Λέρος: Αγ. Μαρίνα, 10:00

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Ζάκυνθος: Περιφέρεια, 20:00

Λευκάδα: Εθνική Τράπεζα, 20:00

Μεγανήσι: Πλατεία Βαθύ, 19:30

Κεφαλονιά: Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι, 19:00

Κύθηρα: Πλ. Χώρας, 20:30

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σαμοθράκη: Λιμάνι Καμαριώτισσας, 17:00

Μυτιλήνη: Πάρκο μικρασιατικής καταστροφής, 19:30

Ερεσσός: Καφέ AJ, 20:00

Ικαρία: Εύδηλος, 20:30

Σάμος: Πλ. Καρλοβασίου, 19:00



ΚΡΗΤΗ

Ιεράπετρα: Κεντρική πλατεία, 20:00

Γαύδος: Λιμάνι Καραβέ, 11:00

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Αγκίστρι: Λιμάνι Σκάλας, 18:30

ΗΠΕΙΡΟΣ

Καλοχώρι Ιωαννίνων: Πλατεία, 20:00

Μελισσουργοί Άρτας: Πλατεία, Ολοήμερο

Πρέβεζα: Δικαστήρια, 20:00



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κιάτο: Πεζόδρομος, 19:30

Ναύπλιο: Πλ. Δημαρχείου, 19:30

Λεωνίδιο: Πλ. Μαρτάνο, 19:30

Ερμιόνη: Λιμάνι, 19:00

Καλαμάτα: Λιμάνι (Χιλιόμετρο), 20:00

Αρχαία Ολυμπία: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου, 19:00



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Μηλιές Πηλίου: Πάρκινγκ πλατείας, 11:00

Μηλίνα Πηλίου: Μόλος, 19:00

Χορευτό Πηλίου: Πλατεία Γ. Δροσίνη, 19:00



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χαλκιδική: Σκάλα Ψακουδίων, 19:30

Έδεσσα: Κήπος των Παιδιών, Παναγίτσα, 10:00



ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Σύνταγμα, 20:00

Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία, 12:00

Οι ανακοινώσεις από το March to Gaza, από το BDS Greece και από την Παλαιστινιακή παροικία Ελλάδος







