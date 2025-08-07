Κέντρο Αθήνας: Ο άνεμος έριξε δέντρο στην οδό Ερμού

Λόγω των εξαιρετικά ισχυρών ανέμων, ένα μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας στο κέντρο της Αθήνας, έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

Από την πτώση δεν υπήρξαν θύματα ούτε τραυματίες. Το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα σε μικροπωλητή που βρισκόταν στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε γρήγορα.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του δήμου Αθηναίων.