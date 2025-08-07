Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
31°C
32.3° 30.6°
5 BF
37%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
31.0° 27.6°
3 BF
46%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
32.0° 31.0°
3 BF
47%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
47%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
37%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
50%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
41%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.2° 31.2°
2 BF
40%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
29.7° 27.8°
5 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 29.3°
4 BF
53%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
6 BF
54%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
3 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
3 BF
31%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
39%
Λαμία
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 29.5°
3 BF
46%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
79%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.1° 30.8°
4 BF
30%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.3° 29.4°
2 BF
57%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.1° 28.1°
2 BF
58%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
1 BF
49%
Πέμπτη, 07 Αυγούστου, 2025
pyrosvestiki
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Κέντρο Αθήνας: Ο άνεμος έριξε δέντρο στην οδό Ερμού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Από την πτώση δεν υπήρξαν θύματα ούτε τραυματίες.

Λόγω των εξαιρετικά ισχυρών ανέμων, ένα μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας στο κέντρο της Αθήνας, έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

Από την πτώση δεν υπήρξαν θύματα ούτε τραυματίες. Το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα σε μικροπωλητή που βρισκόταν στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε γρήγορα.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του δήμου Αθηναίων.

