Πιερία: Θάνατος 44χρονος λουόμενου στους Νέους Πόρους

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, χθες το πρωί, από την παραλία «Νέοι Πόροι» Πιερίας, 44χρονος Σέρβος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 44χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.