Το «Μαγικό φίλτρο» πρέπει να αναγεννηθεί από τις στάχτες του

Ο Αύγουστος δεν ξεκίνησε καλά στα Πατήσια. Οσοι κάτοικοι έχουμε κάνει στέκι μας το καλόγουστο café «Μαγικό φίλτρο» στην οδό Κωνσταντίνου Καβάφη, πληροφορηθήκαμε με οργή ότι την Κυριακή κάηκε ολοσχερώς μετά από επίθεση.

Είναι -αρνούμαι να χρησιμοποιήσω τον αόριστο «ήταν»- ένας τόπος καλαισθησίας, φιλοξενίας, ενσυναίσθησης για εργαζόμενους και επισκέπτες, συμπερίληψης. Ελεύθερης αναπνοής. Για διάφορους λόγους, το να συντρέχουν όλα τα παραπάνω δεν είναι δεδομένο στα Πατήσια (και άλλες περιοχές της Αθήνας) του 2025.

Με πρωτοβουλία φίλων, τοποθετήθηκαν κουτιά οικονομικής ενίσχυσης στα παρακάτω μαγαζιά της γειτονιάς: Οπτικά «Eyecare» Zontanou, Αντωνίου Γιάνναρη 16, Κομμωτήριο «Petros Petrakis Hair», Αχαρνών 365, Περιποίηση άκρων «On Fleek», Ιωάννου Δημακοπούλου 8. Για ηλεκτρονική συνεισφορά ΕΔΩ.



Πατησιώτ(ισσ)ες και μη, ας στηρίξουμε.