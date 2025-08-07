Επιχείρηση ΕΛΑΣ στον Ασπρόπυργο στον απόηχο πρόσφατης «βροχής» από σφαίρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες της Πέμπτης κοινή επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της ΔΑΟΕ στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου Αττικής, σε συνέχεια διαπληκτισμού, συμπλοκής και πυροβολισμών που σημειώθηκαν τη Δευτέρα μεταξύ αντιμαχόμενων ομάδων, κατοίκων της περιοχής.

Τη Δευτέρα μετά το συμβάν μέλη μίας από τις ομάδες αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε ιδιωτική επιχείρηση κοντά σε καταυλισμό, η οποία φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών, ωστόσο, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε και σύμφωνα με μαρτυρίες ακολούθησαν τουλάχιστον άλλοι 40 πυροβολισμοί. Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο σε κοντινό αυτοκίνητο, όσο και στο κτίριο της παραπάνω επιχείρησης. Αρκετές «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σκορπώντας τον τρόμο σε κατοίκους της περιοχής.

Την Πέμπτη στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 17 άτομα για διάφορα αδικήματα.