Ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο που προσάραξε ανοικτά των Νέων Στύρων

Πολλοί από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά και εκείνοι να πάρουν από μέσα ΙΧ αυτοκίνητα και προσωπικά αντικείμενα.

Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν στο φέριμποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» οι δύτες που βούτηξαν στο σημείο προκειμένου να δουν το μέγεθος του προβλήματος μετά από την προσάραξη του πλοίου την Τρίτη ανοιχτά των Νέων Στύρων. Το ρήγμα ανατρέπει τα δεδομένα όσον αφορά τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα είναι εφικτό να μεταφερθεί το πλοίο. Προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταφορά του προς την ακτή, απαιτείται συγκεκριμένο σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης. Στο σημείο έχουν φτάσει ρυμουλκά, τα οποία θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αποκόλλησης του από την ξέρα. Στο σημείο βρίσκονται και δύο πλοία του Λιμενικού Σώματος καθώς και ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ενισχύοντας την επιχείρηση. Παράλληλα, οι δύτες επιχειρούν υποθαλάσσιες εργασίες και γίνονται προσπάθειες μετακίνησης των οχημάτων στο εσωτερικό του πλοίου, ώστε να ανασηκωθεί η πλώρη.

Την ίδια στιγμή πολλοί από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά και εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν ΙΧ αυτοκίνητα και προσωπικά αντικείμενα και να συνεχίσουν το ταξίδι και τις διακοπές τους. Σε βάρος του καπετάνιου ασκήθηκε ποινική δίωξη για αδικήματα κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Οι αναφορές του Υπουργείου

Το Υπουργείο Ναυτιλίας με έγγραφά του ανέφερε προς τον αρμόδιο εισαγγελέα ο οποίος διερευνά την υπόθεση πως:

Ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν

Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν

Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.

Η πλοιοκτήτρια εταιρία δεν έχει κάνει ακόμα και τώρα τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη ρυμούλκηση και αποκόλλησης και ναυαγιαίρεση.

Οι ισχυρισμοί του πλοιάρχου

Από την πλευρά του, τον ισχυρισμό ότι κόλλησαν τα πηδάλια και, παράλληλα, ότι δεν είδε την ξέρα, προέβαλε ο πλοίαρχος του «Παναγία Παραβουνιώτισσα», ο οποίος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, για να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ τέθηκε υπό κράτηση μέχρι την απολογία του.